Разун-Антерсельва, Италия, 23 января, 2016, 19:20 — ИА Регнум. Российский спортсмен Антон Шипулин одержал уверенную победу в гонке преследования на шестом этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия).

championat.com Антон Шипулин

По ходу 12,5-километровой дистанции Шипулин допустил два промаха на четырех огневых рубежах, что, впрочем, не помешало ему одержать первую личную победу в текущем сезоне.

Серебряную медаль завоевал Симон Шемпп из Германии, допустивший один промах. Третий результат показал норвежский спортсмен Йоханнес Бе (3 промаха).

Биатлон. Кубок мира. Шестой этап. Антхольц-Антерсельва (Италия).

Мужчины. Гонка преследования на 12,5 км

1. Антон Шипулин (Россия) — 31.51,9

2. Симон Шемпп (Германия)

3. Йоханнес Бе (Норвегия)

7. Антон Бабиков (Россия)

10. Евгений Гараничев (Россия)

11. Максим Цветков (Россия)

20. Алексей Слепов (Россия).