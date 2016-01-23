Москва, 23 января, 2016, 18:08 — ИА Регнум. Отец Жанны Фриске Владимир не намерен подавать в суд на благотворительную организацию «Русфонд». Об этом сообщил «Русской службе новостей» адвокат семьи Александр Карабанов.

ТАСС Гражданский муж Жанны Фриске Дмитрий Шепелев

«Владимир Фриске не собирается судиться, а собирается вместе участвовать в судебных процессах для того, чтобы доказать нецелевое использование денег именно Дмитрием Шепелевым (гражданский муж певицы)», — заявил Карабанов.

Адвокат подчеркнул, что основная мотивация родственников певицы — проверка, куда были потрачены средства, полученные через «Русфонд».

Карабанов добавил, что проверка, которая сейчас идёт по этим финансовым средствам, идёт по инициативе отца Жанны.

22 января «Русфонд» заявил, что из 25 млн рублей, собранных на лечение Фриске от рака и переведенных на её счет, были потрачены лишь 4,12 млн рублей. Остальная сумма, утверждают в фонде, исчезла неизвестно куда. Представители организации высказали опасение, что средства были похищены и обратились в Следственный комитет РФ (СКР).

В январе 2014 года «Русфонд» и Первый канал объявили сбор средств на лечение Жанный Фриске у которой был диагностирован рак. Инициаторы сбора средств заявили, что если денег будет собрано больше чем необходимо для лечения Фриске, то дополнительные средства пойдут на оказание помощи детям, находящимся под патронажем «Русфонда».

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