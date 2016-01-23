На этапе КМ по биатлону в Антхольце Шипулин одержал первую «мужскую» победу
Разун-Антерсельва, Италия, 23 января, 2016, 18:03 — ИА Регнум.
eurosport.com
Антон Шипулин
В гонке преследования места на пьедестале заняли:
1. Антон Шипулин (Россия) (2)
2. Зимон Шемп (Гериания) +10.3 (1)
3. Йоханнес Бё (Норвегия) +14.1 (3)
Другие российские биатлонисты заняли следующие места:
7. Антон Бабиков +38.1 (1)
10. Евгений Гараничев +55,8 (3)
11. Максим Цветков+1.00,0 (4)
20. Алексей Слепов +1.54,4 (4)
Завтра, 24 января, в Антхольце пройдут женская и мужская эстафеты.