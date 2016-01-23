Разун-Антерсельва, Италия, 23 января, 2016, 18:03 — ИА Регнум.

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Антон Шипулин

В гонке преследования места на пьедестале заняли:

1. Антон Шипулин (Россия) (2)

2. Зимон Шемп (Гериания) +10.3 (1)

3. Йоханнес Бё (Норвегия) +14.1 (3)

Другие российские биатлонисты заняли следующие места:

7. Антон Бабиков +38.1 (1)

10. Евгений Гараничев +55,8 (3)

11. Максим Цветков+1.00,0 (4)

20. Алексей Слепов +1.54,4 (4)

Завтра, 24 января, в Антхольце пройдут женская и мужская эстафеты.