Разун-Антерсельва, Италия, 23 января, 2016, 17:51 — ИА Регнум. Российская биатлонистка Екатерина Юрлова завоевала золото в гонке преследования на шестом этапе Кубка мира, который проходит в Антерсельве (Италия). На огневом рубеже 30-летняя представительница РФ допустила только один промах и была быстрее соперниц ходом по трассе.

sportsdaily.ru Екатерина Юрлова

Второй стала спортсменка из Швейцарии Селина Гаспарин (1 промах, +12 секунд). Бронзовая награда досталась итальянке Доротее Вирер (3 промаха, +18 секунд).

Еще одна биатлонистка из РФ Ольга Подчуфарова завершила субботнюю гонку на восьмом месте (3 промаха, +55,8 секунды).

После гонки Екатерина Юрлова прокомментировала свой результат на этапе Кубка мира.

«Я не думала, что буду сегодня на пьедестале, не загадывала, просто вышла на дистанцию и старалась работать, — цитирует Юрлову «Р-Спорт». — Сегодня ветер был переменчивый, особенно на последних километрах и иногда на огневом рубеже. Я просила ветер, чтобы он дул только на трассу и не дул на стрельбище».

Биатлон. Кубок мира. Шестой этап

Женщины. Гонка преследования на 10 км

1. Екатерина Юрлова (Россия) — 30.07,3 (1).

2. Селина Гаспарин (Швейцария) — +12,0 (2).

3. Доротея Вирер (Италия) — +18,0 (3).