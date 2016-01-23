Гатчина, Ленинградская область, 23 января, 2016, 16:35 — ИА Регнум. Главного подозреваемого в поджоге дома в Ленобласти, где сегодня под завалами было найдено тело уже восьмой жертвы, предварительно арестовали на два месяца. Его уголовное дело перекваалифицировано — мужчине вменяется убийство двух и более лиц, а также убийство малолетнего. Об этом сегодня, 23 января, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ленинградской области.

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Сегодня состоялось заседание Гатчинского районного суда. Результаты судебно-медицинской экспертизы показали, что колото-резаные раны были нанесены одной из жертв до момента пожара. Уголовное дело главного подозреваемого, 38-летнего жителя области, переквалифицировано со статьи 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности, на 105 статью УК РФ — убийство. По ходатайству Гатчинский районный суд арестовал его на два месяца.

«Предварительно ему грозит до 20 лет лишения свободы. По решению суда это может быть и пожизненное заключение», — отметили в Следственном комитете.

Второй подозреваемый, 24-летний мужчина, пока освобожден следователями под подписку о невыезде. Как отметили в пресс-службе Следственного комитета, в ближайшее время следователями будет принято по нему процессуальное решение, после того как определится его роль в деле. Пока ему вменяется та же статья — причинение смерти по неосторожности.

Отметим, что под завалами сгоревшего дома сегодня, 23 января, было найдено тело восьмого пострадавшего.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в поселке Дружноселье произошел поздно вечером 19 января. При первоначальном разборе завалов было обнаружено пять тел погибших, включая останки маленького ребенка (1 год и 9 месяцев). 20 января найдено еще два обгоревших тела. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

В ночь с 21 на 22 января следователи Следственного комитета Ленобласти задержали двоих жителей Гатчинского района, 38-ми и 24-х лет. Старший из задержанных был ранее судим по статье 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества).