Берлин, 23 января, 2016, 16:10 — ИА Регнум. Группа адвокатов подала в Федеральный конституционный суд в Карлсруэ коллективный иск против миграционной политики, проводимой нынешним руководством Германии во главе с канцлером страны Ангелой Меркель. Об этом в пятницу, 22 января, сообщает Deutsche Welle.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Капут

В заявлении 6 адвокатов указывается на нарушение «своего избирательного права» и на нарушение права участвовать «в демократическом процессе принятия решений».

Истцы требуют от суда признать решение канцлера Германии от 4 сентября 2015 года, открывшее границы беженцам, противоречащим Основному закону ФРГ. Также неконституционным могут объявить то, что канцлер не дала применить нормы Дублинского соглашения, а также законов Германии о предоставлении убежища и права на пребывание.

Автор иска адвокат из Дюссельдорфа Клеменс Антвайлер заявил, что «канцлер ФРГ, проводя свою политику, не имеет права выходить за рамки законов, которые избиратели продиктовали ей через парламент».