Вашингтон, 23 января, 2016, 16:00 — ИА Регнум. Вице-президент США Джозеф Байден заявил, что его страна и западная коалиция готовы к военному решению сирийского конфликта, если политическое урегулирование так и не будет достигнуто. Об этом сегодня, 23 января, сообщает агентство Reuters.

The U.S. Army Воздушно-десантные войска армии США в ходе учений

Напомним, накануне глава американского военного ведомства Эштон Картер заявил, что США и их сателлиты собираются проводить наземную операцию в Сирии и Ираке против террористической группировки «Исламское государство».

Также глава Пентагона добавил, что 101-я воздушно-десантная дивизия США в скором времени будет отправлена в Ирак, чтобы начать подготовку к военным действиям против ИГ.

Что касается политического урегулирования, то 25 января в Женеве должны начаться межсирийские переговоры. Переговорам предшествуют консультации спецпосланника ООН по Сирии Стафаана де Мистуры со всеми участниками урегулирования. Российская сторона указывает, что не все участники урегулирования хотят получить результат от этих переговоров. Ряд членов Совбеза ООН пытались сорвать встречу 25 января.