Москва, 23 января, 2016, 15:40 — ИА Регнум. Стала известна причина объявления сигнала бедствия на борту Ил-76, следовавшего рейсом Москва — Ставрополь. Об этом сегодня, 23 января, сообщает LifeNews.

vnukovo.ru Аэропорт «Внуково»

Напомним, ранее сегодня, самолет Ил-76 вылетел из аэропорта «Внуково» и направился в Ставрополь. Однако спустя всего семь минут после взлета экипаж объявил сигнал бедствия.

Лайнер совершил штатную посадку в аэропорту «Внуково». На момент посадки Ил-76 на ВПП дежурили все экстренные службы. Пострадавших нет.

Выяснилось, что в небе у Ил-76 отказали сразу два двигателя из четырех. После этого экипаж объявил сигнал бедствия и начал сажать самолёт.