Калининград, 23 января, 2016, 15:33 — ИА Регнум. В Калининградской области сотрудники региональных управлений МВД и ФСБ провели спецоперацию по ликвидации подпольного арсенала оружия времён Второй мировой войны.

Подпольный оруженный арсенал под Калининградом

«Тщательно отреставрированные боевые образцы хранились в гараже загородного коттеджа в посёлке Родники Гурьевского района», — уточнили корреспонденту ИА REGNUM в УМВД. 43-летний владелец коттеджа и арсенала — ранее судимый — задержан.

Среди находок экспертов-криминалистов заинтересовали 62 ствола от винтовок и пулемётов, два противотанковых гранатомёта «Фаустпатрон», два карабина «Маузер», три осколочных гранаты, три артиллерийских пороховых заряда массой 800 граммов каждый, более 2,5 тыс. патронов различного калибра, а также составные части оружия, капсюли, пулемётные ленты.

Изъятое оружие находится на криминалистическом исследовании. В отношении владельца арсенала возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 222 УК России («Незаконный оборот оружия»). Решается вопрос о его аресте.