Анкара, 23 января, 2016, 14:34 — ИА Регнум. В турецком порту Фетхие сгорела яхта Queen Anna, принадлежавшая российскому бизнесмену. Об этом сегодня, 23 января, пишет Daily Mail.

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Имя владельца яхты не называется. Причина возникновения пожара также пока не установлена. Известно, что в результате пожара пострадал капитан яхты 64-летний Владимир Лопата. Его госпитализировали с отравлением угарным газом.

27-метровая яхта «Королева Анна» спущена на воду в 2009 году и ходила под флагом Соединенного королевства. Стоимость яхты около шести миллионов долларов.