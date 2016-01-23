Калининград, 23 января, 2016, 13:35 — ИА Регнум. В Калининградскую область сегодня, 23 января, вернулся большой десантный корабль Балтийского флота «Королёв», выполнявший задачи в том числе в Средиземном море. Экипаж находился в походе более 8-ми месяцев, пронеся Андреевский флаг через Средиземное, Чёрное и Северное моря, а также Атлантический океан.

штаб Балтфлота Экипаж «Королёва» находился в походе более 8-ми месяцев

В акватории Средиземного моря корабль действовал в составе постоянного оперативного соединения кораблей ВМФ России, где по единому замыслу были проведены многочисленные тренировки с боевыми кораблями Тихоокеанского, Северного и Черноморского флотов, отработаны совместные задачи на межфлотском уровне. На борту «Королёва» находился отряд морских пехотинцев из группы антитеррора.

Кроме того, отметили корреспонденту ИА REGNUM в штабе флота, экипаж корабля самостоятельно выполнил десятки учебно-боевых задач, среди которых — учения по противовоздушной и противолодочной обороне, различные корабельные учения и тренировки, артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям.

«Королёв» вернулся из дальнего похода технически исправным и готовым после пополнения необходимых запасов выполнять задачи по предназначению.

Стоит отметить, что за время похода у двоих членов экипажа корабля родились дети