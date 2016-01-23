Москва, 23 января, 2016, 12:53 — ИА Регнум. Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, Председатель совета Общероссийской общественной организации «Российский общественный институт избирательного права» Игорь Борисов, комментируя для ИА REGNUM изменения в выборное законодательство, одобренные президентом РФ Владимиром Путиным, отметил, что инициатива урегулировать вопросы выборного законодательства принадлежит Совету при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

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По мнению эксперта, эта работа направлена на снятие конфликтов в различных ситуациях и при реализации некоторых функций или достижения целей, которые преследуют «специальные» субъекты, связанные с избирательным процессом.

По словам Игоря Борисова, с точки зрения законодательства, организаторам ставится целью организовать процесс выборов, а наблюдатели являются контролерами этого процесса.

«Иногда на этом участке возникает конфликт интересов, чем порой не брезгуют злоупотреблять политические игроки в интересах достижения своих политических результатов, — подчеркнул эксперт. — Поправки, которые сегодня предложены, более четко, формально прописывают обязанности на стыке двух этих институтов — института организации, администрирования выборов и института наблюдения за выборами. И мы считаем, что это шаг к тому, чтобы снизить конфликтогенность процессов, происходящих в период проведения голосования. Нужно отметить, что институт наблюдения еще раз подтверждает необходимость своего существования, и это закреплено в рамках законодательства. В том числе закреплено право производить фото‑ и видеосъемку, чего раньше не было на законодательном уровне, а регламентировалось только нормативными актами Центральной избирательной комиссии.»

«Считаю, что таким образом на законодательном уровне будет закреплена общая тенденция, направленная на открытость, конкурентность, прозрачность избирательного процесса. Как следствие, это может повысить итоговую легитимность выборов, в которой у нас порой несправедливо сомневаются.» — завершил свой комментарий Игорь Борисов.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин поддержал предложение об изменении избирательного законодательства, направленные на повышение конкурентности, открытости и легитимности процесса выборов.