Рыбинск, Ярославская область, 23 января, 2016, 11:15 — ИА Регнум. Борьба за право быть выдвинутым от «Единой России» на выборах мэра Рыбинска достигла апогея. Два основных кандидата — и.о. главы города Денис Добряков и депутат Ярославской областной думы Владимир Денисов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, предвыборная агитация кандидатов в рамках праймериз сопровождается публикацией большого количества компрометирующих материалов. Примечательно то, что в этом процессе задействованы известные политические персоны федерального уровня.

Предвыборный штаб Владимира Денисова практически не скрывает своей инициативы по «доведению до сведения» рыбинцев оценки работы Дениса Добрякова на посту заместителя губернатора Севастополя со стороны нынешнего главы города федерального значения Сергея Меняйло. Губернатор Севастополя с приписанным «уважением» прислал письмо на имя заместителя председателя городского совета Рыбинска Владимира Пахарева, в котором причиной увольнения Добрякова называет многочисленные нарушения в работе, некомпетентность и неисполнение должностных обязанностей. Не стесняясь в выражениях, Сергей Меняйло характеризует Добрякова как «скрытного, недобросовестного и непорядочного» человека.

Корреспонденту ИА REGNUM удалось пообщаться с другим представителем власти в Севастополе, председателем законодательного собрания Севастополя Алексеем Чалым.

ИА REGNUM: Алексей Михайлович, вам приходилось работать с Денисом Добряковым? Вы можете как-то оценить его деятельность?

В той части, которой я с ним пересекался, оцениваю его работу положительно.

ИА REGNUM: По вашему мнению, какими качествами обладает Добряков как управлениец?

Добряков работал в городе только полгода, этого мало для серьёзной оценки. Но по моему личному опыту, он — хваткий, глубоко понимающий поставленные задачи, соблюдающий достигнутые договорённости.

ИА REGNUM: А как севастопольцы оценивают работу Дениса Валерьевича?

Не могу ответить. Для ответа на такой вопрос нужно проводить социологическое исследование, чего, насколько я знаю, не делалось.

ИА REGNUM: Почему же такую негативную оценку деятельности Добрякова даёт губернатор Севастополя?

Я не знаю. Вопрос, видимо, нужно задавать губернатору.

ИА REGNUM: Может быть, за такими словами стоит какая-то личная обида или деловой конфликт?

Опять же, мне трудно комментировать мотивацию действий другого лица. Но я бы обратил внимание на то, что это уже третья версия отставки Добрякова, озвученная губернатором.

Первая, озвученная сразу после отставки, называлась так — «не скажу, это моё право». Насколько мне известно, в связи с этим Денис Валерьевич и обращался в суд, так как официальной мотивации его увольнения не было явлено.

Вторая, рождённая в результате подачи Денисом Добряковым заявления в суд — «Добряков затевал коррупционный сговор вокруг «Севтеплосети». Однако по этой версии не было представлено общественности ни одного документа, звучали лишь ссылки на устное предложение Добрякова сдать «Севтеплосеть» в концессию. Это, с моей точки зрения, не давало никаких оснований для обвинений в коррупции, тем более, что недавно губернатор вдруг сам заговорил о целесообразности сдать-таки «Севтеплосеть» в концессию.

Наконец, третья, свежая версия о «неспособности Добрякова организовать работу» — это что-то новое, родившееся спустя полгода после того, как Добряков был уволен без объяснения причин. Уже только поэтому эта версия, с моей точки зрения, не вызывает доверия, и навевает мысль о банальном сведении счётов.

ИА REGNUM: Добряков стал неудобен? Кому?

Мне кажется, ответ очевиден.

ИА REGNUM: Что сейчас происходит с Правительством Севастополя?

Кадровая чехарда, как и за все прошедшие полтора года нахождения у власти нынешнего губернатора.

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Противоречивые оценки деятельности одного человека руководителями двух ветвей власти Севастополя вряд ли позволят жителям Рыбинска найти правду. При этом надо признать, что во всей этой «крымской истории» на праймериз «Единой России» гораздо больше «чёрного» пиара, чем реальной, плодотворной, предвыборной конкуренции. В ситуации войны компроматов остаётся лишь надеяться, что у рыбинцев хватит разума опираться только на факты, а не на их интерпретации, и принимать решение исходя из собственных оценок.

Предварительное голосование за кандидатов от «Единой России» на выборах мэра Рыбинска состоится 24 января.