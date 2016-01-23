Тбилиси, 23 января, 2016, 10:19 — ИА Регнум. Встреча премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым прошла в дружеской теплой обстановке и тема поставок газа на ней не затрагивалась. Как сообщает пресс-служба правительства Грузии, об этом Георгий Квирикашвили заявил журналистам в Давосе.

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«Что касается переговоров с «Газпромом», это чисто технический вопрос, и никакого недоразумения между нашими государствами этот вопрос не вызвал», — подчеркнул Квирикашвили.

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По его оценке, тема переговоров с «Газпромом» вызвала в Грузии очень много слухов, спекуляций и незаслуженных обвинений в адрес правительства, которое стремится максимально защитить интересы страны.

«За эти дни я услышал множество спекуляций, множество обвинений в адрес Кахи Каладзе и правительства, и хочу сказать, что наше правительство нацелено на то, чтобы максимально защитить интересы нашей страны. Этот вопрос пытаются поднять слишком высоко. Это чисто технические переговоры, и никакой политической нагрузки они не несут», — пояснил премьер.

Отвечая на вопрос о рассмотрении темы переговоров с Газпромом, Квирикашвили заявил, что такой необходимости он не видит.

«Я считаю, что рассматривать инфраструктурные и технические вопросы на заседании Совета безопасности было бы неправильно. Совет безопасности — это специальный институт, где обсуждаются чрезвычайные вопросы более высокого уровня. А в этом вопросе ничего чрезвычайного я не вижу», — заявил Георгий Квирикашвили.

Как известно, ЕНД требует от президента Грузии созыва Совета национальной безопасности для обсуждения вопроса переговоров между министерством энергетики Грузии и Газпромом.