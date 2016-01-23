Владикавказ, 23 января, 2016, 10:15 — ИА Регнум. На рынках Северной Осетии зафиксировано снижение стоимости картофеля. С начала года реализация клубней ведется по ценам, которые действовали в разгар уборки урожая, сообщает 22 января корреспондент ИА REGNUM.

Картофель

Сложившуюся ситуацию торговцы объясняют тем, что картофеля в регионе стало больше. Осенью фермеры, арендаторы и предприятия республиканской потребкооперации впрок запаслись этим сельхозпродуктом и ближе к весне решили выставить на продажу. Скорее всего, сами сельхозпроизводители рассчитывали, что зимой цена картофеля увеличится до 30 и более рублей, но этого не произошло. Кроме того, клубни в большом объеме завезли из других российских регионов. На прилавках магазинов нет картофеля из стран дальнего зарубежья.

По данным Минсельхозпрода РСО-Алания, в минувшем году в хозяйствах республики было собрано 763,6 тыс. тонн картофеля при средней урожайности 213 ц/га. На предприятиях агропромышленного комплекса Северной Осетии данная культура занимала 3,5 тыс гектаров. Значительные площади под картофель были отведены в Пригородном и Ардонском муниципальных районах. Как считают специалисты аграрного ведомства, в регионе сегодня достаточно клубней и потребности населения в этом продукте будут обеспечены.

Отметим, что в Северной Осетии подорожали гречка и рис. С 65 до 75 рублей увеличились цены на эти крупы. В пределах 20−35 рублей за килограмм идет реализация свеклы, капусты, лука и других овощей.

Напомним, что в настоящее время на прилавках торговых предприятий региона меньше стало цитрусовых, помидоров, огурцов, сладкого перца, которые в РСО-Алания завозилась из Турции. По-прежнему главными поставщиками сельскохозяйственной и другой продукции в республику являются Кабардино-Балкария, Ставропольский и Краснодарский края. Местные товаропроизводители обеспечивают потребности населения только в птичьем мясе и картофеле собственного производства.