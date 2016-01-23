Элиста, 23 января, 2016, 09:29 — ИА Регнум. В Калмыкии сотрудники исправительной колонии попали под уголовное преследование. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления СКР 23 января, уголовное дело возбуждено в отношении должностных лиц ФКУ ИК-1 УФСИН России по республике. Работников пеницитарного учреждения заподозрили в совершении действий, явно выходящих за пределы их полномочий. При этом сотрудники колонии применяли насилие и специальные средства в отношении заключенных, что повлекло существенное нарушение их прав и законных интересов.

Колючая проволока

Основание для возбуждения уголовного дела стали материалы проверки, проведенной прокурором по фактам нарушений уголовного законодательства. Речь идет о размещенной с СМИ статьи под названием «Сотрудник ФСИН запечатлел на камеру массовые издевательства над заключенными в Калмыкии» и видеозаписи с кадрами избиения осужденных сотрудниками ФСИН, попавшими в сеть интернет. Процессуальная проверка была проведены и в следственном отделе по городу Элиста СУ СКР.

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В настоящее время в отношении подозреваемых решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается. По версии следствия, подозреваемые незаконно применяли физическую силу и спецсредства в отношении осужденных, отбывающих наказание. Преступление было совершено в одной из служебных комнат штрафного изолятора и помещений камерного типа ФКУ ИК-1 УФСИН России по Республике Калмыкия.

Как сообщало ИА REGNUM, вУФСИН была проведена служебная проверка в отношении сотрудников исправительной колонии-1, фигурирующих на видеозаписи. Они уже отстранены от служебных обязанностей. Также установлены и имена осужденных, которых избивали резиновыми палками. Как следует из опубликованной статьи, кадры избиения 12 заключенных были сняты через день-два после 20 ноября 2015 года, «когда в кабинете оперативной части надзирателями был убит Дмитрий Батырев, только прибывший в колонию».

Если вина подозреваемых сотрудников колонии будет доказана, им грозит до десяти лет лишения свободы.

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Добавим, что, подводя итоги деятельности уголовно-исполнительной системы в Калмыкии в 2015 году, начальник республиканского УФСИН России полковник внутренней службы Михаил Сизухин, отметил, что «в целом, оперативная обстановка в учреждениях УИС Республики Калмыкия в течение прошлого года оставалась сложной, но контролируемой руководством Управления и администрациями учреждений».