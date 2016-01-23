Жертвами стрельбы в канадской школе стали пять человек
Оттава, 23 января, 2016, 04:27 — ИА Регнум. В результате стрельбы в школе в канадском городе Ла Лош, по последним данным, погибли пять человек, ещё двое пострадавших находятся в критическом состоянии. Об этом сообщил журналистам премьер-министр страны Джастин Трюдо, передаёт агентство Reuters.
Глава правительства также подтвердил, что подозреваемый в стрельбе был задержан и в настоящее время находится под стражей.
Как передавало ИА REGNUM, стрельба произошла 22 января в одной из школ города Ла Лош в провинции Саскачеван в центральной части Канады.
По сообщению местных СМИ, в организации стрельбы подозревается один из учащихся школы. Мотивы его на данный момент не установлены.
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