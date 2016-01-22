Мехико, 23 января, 2016, 02:54 — ИА Регнум. Президент Мексики Энрике Пенья Ньето отдал распоряжение ускорить процесс экстрадиции наркобарона Хоакина Гусмана Лоэры, известного по кличке «Коротышка».

univision.com Тюрьма

«Генеральной прокуратуре дано указание ускорить работу, чтобы добиться скорейшей экстрадиции этого опасного преступника», — приводит заявление главы государства издание Universal.

Как передавало ИА REGNUM, 11 января Федеральный суд Мексики приостановил экстрадицию в США Хокаина Гусмана Лоэры по ходатайству защиты обвиняемого.

Днём ранее сразу два ордера на экстрадицию преступника поступили от Интерпола. Судить наркобарона хотят сразу в двух американских штатах — Калифорнии и Техасе.

Напомним, что «Коротышка» оказался в руках правоохранительных органах уже в третий раз. Впервые он был арестован в 1993 году в Гватемале и выдан Мексике, а в 2001 году совершил побег из тюрьмы, когда стало известно о намерении властей страны передать его США. В начале 2014 года беглый наркобарон вновь был арестован, однако летом 2015 года вновь совершил побег.