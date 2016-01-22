Сочи, Краснодарский край, 23 января, 2016, 01:47 — ИА Регнум. Взрыв прогремел вечером 22 января в двухэтажном многоквартирном доме на улице Полтавской в Центральном районе Сочи. Об этом сообщили ИА REGNUM в управлении МЧС России по Краснодарскому краю.

gazdv.ru Взрыв двухэтажном многоквартирном доме

По сведениям ведомства, взрыв не вызвал пожара, разрушения несущих конструкций здания не произошло. Вместе с тем, в результате инцидента есть пострадавшие, со второго этажа дома эвакуировали людей.

В Южном региональном центре МЧС России сообщили журналистам, что после взрывас термическими ожогами госпитализированы два человека. В доме оказались повреждены перегородки, окна, двери.

В ликвидации последствий происшествия задействовано 54 человека и 15 единиц техники.