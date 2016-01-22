Женева, Швейцария, 23 января, 2016, 00:33 — ИА Регнум. Новые случаи заражения лихорадкой Эбола в Сьерра-Леона представляют собой второе поколение смертельного вируса, вакцина от которого на сегодняшний день не разработана, сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

UNMEER Либерия

«Это второе поколение. Вопрос в том, будет ли третье поколение. Второе поколение — не контролируемое», — заявил РИА Новости спецпредставитель ВОЗ по Эболе Брюс Эйлвард.

Напомним, днём ранее власти Сьерра-Леоне подтвердили ещё один случай заражения лихорадкой Эбола, выявленной после недавнего объявления Всемирной организации здравоохранения об окончании эпидемии.

Как передавало ИА REGNUM, 14 января ВОЗ официально объявила об окончании вспышки лихорадки Эбола в Западной Африке. Причём ранее объявление о победе над болезнью дважды откладывалось из-за новых случаев заражения.

Согласно данным ВОЗ, во всём мире за период эпидемии с декабря 2013 года лихорадкой Эбола заразились свыше 28 тысяч человек, из них более 11 тысяч человек скончались.

Случаи заболевания были выявлены в основном в Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне. Также случаи заражения фиксировались в Мали, Нигерии, Сенегале, Италии, Испании, Японии, Великобритании и США.