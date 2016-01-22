Хомс, Сирия, 22 января, 2016, 22:17 — ИА Регнум. В сирийском городе Хомс на улицах Аль-Ахрам и Аль-Хутари прогремели взрывы. Об этом сегодня, 22 января, сообщают местные СМИ.

Freedom House Хомс. Сирия

Сообщается, что в центре Хомса сработали два взрывных устройства, помещенных в мусорные баки.

По предварительным данным в результате взрывов пострадали одиннадцать человек.

Четверым пострадавшим потребовалась госпитализация. Остальным медицинская помощь оказана на месте происшествия.

Правоохранители устанавливают всех причастных к взрыву.