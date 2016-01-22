Москва, 22 января, 2016, 21:55 — ИА Регнум.



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«Химки» (Химки, Россия) — «Брозе» (Германия) 78:61 (16:12, 14:16, 24:17, 24:16)

«Химки», одержав третью победу в четырёх матчах, вышли на первое место в группе. Если греческий «Олимпиакос» выиграет в гостях у вильнюского «Жальгириса», то догонит «Химки» по количеству побед.

А «Олимпиакос» тем временем проиграл в Вильнюсе со счётом 55:75 и «Химки» единолично лидируют в группе F Евролиги.

Положение команд в розыгрыше Топ-16 мужской баскетбольной Евролиги здесь.