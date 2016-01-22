Тольятти, Самарская область, 22 января, 2016, 20:33 — ИА Регнум. Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев посетил машиностроительный завод «АвтоВАЗ» в Тольятти и провел тест-драйв нового автомобиля компании Lada XRay. Об этом сегодня, 22 января, сообщает телеканал RT.

government.ru Дмитрий Медведев во время посещения ОАО «АвтоВАЗ»

Медведев на вертолете прибыл на «АвтоВАЗ». Там ему предложили прокатиться по территории предприятия на автомобиле Lada XRay цвета «пума». Медведев дал машине положительную оценку, назвав её «комфортной и современной».

Стандартный Lada Xray с передним приводом появится в продаже с 14 февраля 2016 года, тогда же станет известна и его цена.

Автомобиль запущен в производство 15 декабря 2015 года. Запланирован выпуск 20 тыс. Lada Xray.

Изначально покупатели смогут выбирать между моторами мощностью 106 и 114 л.с., позже моторную гамму пополнит двигатель, развивающий 122 л.с. Из коробок передач будут доступны 5-ступенчатая «механика» и «робот» АМТ.

Xray по умолчанию будет комплектоваться двумя подушками безопасности, системой стабилизации, а также антиблокировочной системой, а также системой аварийного оповещения ГЛОНАСС.

Хэчтбек Lada Xray построен на платформе B0 и конструктивно очень схож с моделью Renault Sandero Stepway.