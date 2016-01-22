Москва, 22 января, 2016, 20:19 — ИА Регнум. Член комитета Совета Федерации по международным делам Игорь Морозов (Рязанская область) назвал главу Сбербанка Германа Грефа конченой скотиной. Об этом член Совфеда написал сегодня, 22 января, на своей странице в Facebook.

Конченая скотина

Морозов считает, что если бы Греф не был в свое время министром экономического развития и торговли, то у России не было бы такой катастрофической зависимости от нефти и газа.

«Не справился Греф и с прямым указанием президента создать глубокую переработку древесины, а не вывозить за границу «кругляк». Много с чем не справился в нулевые Греф, а теперь заявляет, что Россия — дауншифтер. Конченая скотина!», — написал член Совета Федерации.

Примечательно, что свое возмущение Морозов высказал, находясь в канадском Ванкувере на 24-й сессии Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума (АТПФ).

К своей записи в Facebook член Совета Федерации прикрепил видеоролик, в котором показан взлет гидросамолета. «Ванкувер летает… Летает и на вертолетах, и на гидросамолетах, и это обычное средство передвижения между островами», — прокомментировал ролик Морозов.

Он добавил, что если бы не Греф, то «мы бы сейчас тоже летали». «Мы помним заявления Грефа о том, что ему легче купить 100 «Боингов», чем дать эти деньги российским производителям», — написал он.

Напомним, широкий общественный резонанс вызвало заявление Грефа на Гайдаровском форуме 15 января. Он назвал Россию страной — дауншифтером, которая проиграла конкуренцию другим государствам.

Герман Греф был министром экономического развития и торговли России с 18 мая 2000 года по 24 сентября 2007 года. С октября 2007 года Греф является председателем правления Сбербанка.