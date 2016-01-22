Киев, 22 января, 2016, 19:39 — ИА Регнум. Британские военные инструкторы начали двухнедельный курс подготовки украинских пехотинцев на полигоне в Ровенской области Украины.

U.S. Army Europe Images Американские и украинские военные в ходе совместных учений на Яворинском военном полигоне. Львовская область, Украина. Июль 2015 года

Об этом 22 января сообщает пресс-служба министерства обороны Украины, передает корреспондент ИА REGNUM.

«На Ровенском общевоенном полигоне начался курс подготовки пехотных подразделений Вооруженных сил Украины по стандартам НАТО. Украинским военнослужащим свой опыт передают опытные инструкторы из Великобритании», — говорится в сообщении ведомства.

В течение двух следующих недель инструкторы будут отрабатывать с украинскими военнослужащими технику ведения боя в городе и в условиях пересеченной местности, тактику защиты важных объектов и противодействия диверсионно-разведывательным группам.

Также подчеркивается, что британские инструкторы также намерены провести для пехотинцев занятия по «тактической медицине».

Напомним, что британские военные инструкторы начали тренировать военнослужащих украинской армии еще в марте 2015 года и только наращивают контингент инструкторов.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне глава Генерального штаба ВСУ Виктор Муженкозаявил, что НАТО намерено увеличивать свое присутствие на Украине за счет отправки советников.

«Все страны выразили свою поддержку Украине и готовность наращивать свое присутствие на Украине путем предоставления дополнительного количества советников, консультантов, инструкторов для подготовки наших военнослужащих. Я думаю, что в ближайшее время это присутствие будет существенно увеличено», — сказал Муженко.