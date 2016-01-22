Разун-Антерсельва, Италия, 22 января, 2016, 19:37 — ИА Регнум. Места на пьедестале почёта в мужском спринте распределились так:

upinfo.ru Максим Цветков

1. Зимон Шемп (Германия) 23.01,2 (0)

2. Максим Цветков (Россия) +5,8 (0)

3. Тарьей Бё (Норвегия) +10,8 (0)

Антон Шипулин занял в гонке преследования пятое место, отстав от победителя на 13,6 секунд при одном промахе. Очевидно, что единственный помах Антона оказался «промахом по первому месту».

Теперь у Антона Шипулина и Максима Цветкова хорошие позиции для старта в гонке преследования. Ещё лучшие стартовые позиции у российских биатлонисток. Первой будет стартовать победительница женского спринта Ольга Подчуфарова, а через 22 секунды после неё третьей по порядку в гонку отправится Екатерина Юрлова.

Мужская и женская гонки преследования пройдут в Антхольце завтра, 23 января.

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