Разун-Антерсельва, Италия, 22 января, 2016, 19:33 — ИА Регнум. Российский биатлонист Максим Цветков выиграл серебро в спринте в рамках шестого этапа Кубка мира в итальянской Антерсельве. Соревнования прошли сегодня, 22 января.

biathlonrus.com Максим Цветков

Первым в спринте пришел германец Симон Шемп. Дистанцию в 10 километров он прошел за 23 минуты 1,2 секунды и не допустил ни одного промаха.

От победителя Цветков отстал на 5,8 секунды, также не допустив ни одного промаха.

На третьем месте норвежец Тарьей Бе, который отстал от лидера на 10,8 секунд и также не допустил ни одного промаха.

Российский биатлонист Антон Шипулин был пятым, Алексей Слепов — четырнадцатым, Евгений Гараничев — 18-й, Антон Бабиков — 31-й Алексей Волков — 77-й.

Серебряная медаль Цветкова стала лучшим достижением в личных гонках на этапах Кубка мира-2015/16. Ранее бронзовые награды завоевывали Антон Шипулин (трижды), Евгений Гараничев (дважды) и Алексей Волков.