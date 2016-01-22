Москва, 22 января, 2016, 19:01 — ИА Регнум. Министр транспорта РФ Максим Соколов наградил крановщицу из Петербурга Тамару Пастухову знаком «Почетный дорожник России». Женщина спасла троих рабочих во время пожара на опоре строящегося моста Западного скоростного диаметра 19 января.

mintrans.ru Тамара Пастухова

Машинист башенного крана ООО «ВКТ» Тамара Пастухова отмечена за проявленные мужество и героизм при спасении людей во время пожара, говорится в сообщении, опубликованном сегодня, 22 января, на официальном сайте Минтранса.

«Эта хрупкая скромная женщина, приехавшая в Санкт-Петербург из Донецка, стала настоящей героиней нашего времени. Когда начался пожар, Тамара Петровна в считанные минуты приняла единственное правильное решение и тем самым спасла жизни троих человек. Случай поистине беспрецедентный и заслуживает восхищения», — заявил Максим Соколов.

Ведомственная награда будет вручена крановщице Пастуховой в Москве в торжественной обстановке.

Гражданка Украины Тамара Пастухова, 1951 г.р., приехала в Петербург из Донецка, имеет вид на жительство в России. На работу в ООО «Викинг кран технолоджи» (ВКТ) принята в октябре 2014 года в качестве машиниста башенного крана. Рабочий стаж Пастуховой — 46 лет. У нее четверо детей и восемь внуков. Ее зять и внук тоже работают крановщиками.

Как сообщало ИА REGNUM, огонь на 150-метровой железобетонной колонне будущего моста вспыхнул около 18:30 19 января. Горела деревянная обшивка на высоте 100 метров на площади 100 кв. метров.

До прибытия пожарных женщина-крановщица своими действиями спасла бригаду строителей, работавшую на горевшей опоре моста. Она подняла наверх емкость для мусора, в которую забрались трое отрезанных огнем рабочих, и спустила их на землю.

При этом крановщица сама оказалась в опасности, поскольку самостоятельно спуститься на землю уже не могла из-за распространения огня. Ей вовремя помогли спасатели МЧС. При этом Пастухова надышалась едким дымом от пожара.