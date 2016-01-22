Москва, 22 января, 2016, 18:52 — ИА Регнум. Общероссийский фестиваль природы «Первозданная Россия» проходит в Москве в Центральном доме художника на Крымском валу с 22 января по 25 февраля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Фестиваль «Первозданная Россия»

На фотовыставке представлено 350 уникальных фотографий о дикой природе. Также посетители смогут увидеть фильмы о природе, встретиться с известными фотографами, путешественниками, режиссерами и руководителями заповедников и национальных парков.

Напомним, фестиваль «Первозданная Россия» проходит в столице в третий раз. Министр культуры России Владимир Мединский называл этот фестиваль хорошей рекламой для развития туризма в России.