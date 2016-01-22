Владикавказ, 22 января, 2016, 18:50 — ИА Регнум. За счет федеральных средств во Владикавказе построят новую телебашню. Как сообщает 22 января корреспондент ИА REGNUM, высота современного телекоммуникационного объекта составит 210 метров. Башня будет сдана в эксплуатацию в конце 2017 года.

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Решение построить новую телебашню в столице РСО-Алания принято руководством ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС). Данная инициатива нашла поддержку у премьер-министра республики Вячеслава Битарова. Во Владикавказе состоялась встреча главы кабинета министров с заместителем генерального директора РТРС Борисом Теребиленко, на которой рассматривался вопрос о ходе работ по проектированию и строительству радиотелевизионной передающей станции. Как рассказали в пресс-службе премьера, сторонами достигнута договоренность, что не позднее конца 2017 года объект будет сдан в эксплуатацию.

Как было отмечено, проектные работы займут приблизительно три-четыре месяца. Строительство должно начаться в середине лета текущего года. Все работы будут вестись за счет федеральных средств. Общая сметная стоимость составит около 450 млн рублей. Расположится новая радиотелевизионная башня на Осетинской горке. Земля под строительство объекта выделена из земельного фонда Всероссийской государственной телерадиокомпании. Новая башня, как обещают проектировщики, прослужит не менее 50 лет, а установленное на нём радиотелевизионное передающее оборудование охватит вещанием почти всю территорию республики.

Напомним, что в 2015 году ныне действующая телебашня была повреждена в результате удара шаровой молнии. На несколько дней тогда было прервано вещание десяти телеканалов. Ремонтные работы были проведены опытными специалистами. Однако как они считают, телебашня исчерпала все свои физические возможности и подлежит сносу.