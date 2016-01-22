Минск, 22 января, 2016, 18:44 — ИА Регнум. Постановлением Совмина Белоруссии №32 от 20 января на 33,3% повышен тариф на тепловую энергию для нужд отопления и горячего водоснабжения. Об этом вечером в пятницу 22 января проинформировала пресс-служба правительства постсоветской республики, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Согласно постановлению, подписанному председателем Совмина Андреем Кобяковым, тариф на тепловую энергию для нужд отопления и горячего водоснабжения повышен «в соответствии с подпунктом 2.1 пункта 2 указа президента Республики Беларусь от 25 февраля 2011 года №72 «О некоторых вопросах регулирования цен (тарифов) в Республике Беларусь». «Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2016 года», — сказано в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2014 года в Белоруссии длится очередной экономический кризис, вынуждающий власти постсоветской республики сокращать социальные расходы. Александр Лукашенко согласился с требованиями потенциальных международных кредиторов, готовых рассмотреть заявки официального Минска взамен на проведение приватизации, повышение тарифов ЖКХ и структурные реформы.