Самара, 22 января, 2016, 18:03 — ИА Регнум. Самый дорогой чартерный авиаперелет совершило руководство Нижегородской области — 10 млн 125 тыс. за один рейс, самарские власти обходились «скромнее» — максимальная стоимость одного перелета — 930 тыс. рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

onf.ru ОНФ: «Закупка чартерных авиаперелетов»

Проект Общероссийского народного фронта «За честные закупки» подготовил «Индекс расточительности органов власти и госкомпаний за 2015 год», в который вошли более 100 заказчиков из 40 регионов страны. Общая сумма всех закупок, попавших в итоговый «Индекс», составила 2,54 млрд рублей.

В рейтинге «Закупка чартерных авиаперелетов» на первом, втором, третьем, четвертом, пятом и седьмых местах указано Управление делами правительства Нижегородской области с соответствующими суммами за один перелет: 10 млн 125 тыс. рублей, 3 млн 860 тыс. рублей, 2 млн 663 тыс. рублей, 2 млн 150 тыс. рублей, 1 млн 882 тыс. 500 и 878 тыс. 727.

На шестом, восьмом, девятом и десятом указан Департамент управления делами губернатора Самарской области и Правительства Самарской области, траты соответствуют местам: 930 тыс. рублей, 770 тыс., 750 тыс., 702 тыс.

Отметим, в «Индекс» вошли разделы: «Закупка автомобилей», «Корпоративные мероприятия и банкеты», «Сувенирная продукция», «Закупка чартерных авиаперелетов», «Закупка мебели», «Полисы добровольного медицинского страхования», а также два новых раздела — «Закупка кресел» и «Аренда автомобилей».

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