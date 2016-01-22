Симферополь, 22 января, 2016, 18:01 — ИА Регнум. Государственный Совет Крыма с 25 января открывает «горячую линию» для должников украинским финучреждениям по вопросам взыскания кредитной задолженности с крымчан в украинских банках. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Госсовета Крыма.

tv2.tomsk.ru Телефон

Как пояснили в Госсовете, информационную линию открывают с целью «определения проблемных вопросов», связанных с применением Федерального закона от 30 декабря 2015 года № 422-ФЗ «Об особенностях погашения и внесудебном урегулировании задолженности заемщиков, проживающих на территории Республики Крым или на территории города федерального значения Севастополя, и внесении изменений в Федеральный закон «О защите интересов физических лиц, имеющих вклады в банках и обособленных структурных подразделениях банков, зарегистрированных и (или) действующих на территории Республики Крым и на территории города федерального значения Севастополя».

Звонки будут приниматься сотрудниками аппарата Государственного Совета Республики Крым с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 на телефон «горячей линии»: (3652) 600−311. В остальные часы рабочего дня и в выходные будет работать автоответчик, на который можно будет задать вопрос, указав свои имя, фамилию, отчество, место проживания и контактный телефон.

Добавим, что ранее Госдума РФ ввела штрафы для коллекторов, требующих долги для украинских банков с проживающих в Крыму. Согласно закону, принятому в конце декабря, предъявление к заемщикам, проживающим в Крыму, требований по выплате кредитов банкам, действовавшим на территории Крыма, лицами, не соответствующими требованиям, предъявляемым законодательством к их деятельности, влечет штраф на должностных лиц в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, на юрлиц от 40 тыс. до 50 тыс. рублей.