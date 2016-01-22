Тюмень, 22 января, 2016, 18:13 — ИА Регнум. В Тюмени, Югре и на Ямале на неделе актуальной темой остается быстрое распространение «свиного гриппа». Число заболевших растет ежедневно, что порождает панику среди населения

Матрешка

«Свиной грипп» породил панику

«Тюменская матрешка» продолжает находиться в плену штамма вируса H1N1, в просторечии «свиного гриппа». На сегодня официально озвученное число заболевших в Тюменской области — 95 человек, на Ямале — 103, в Югре санврачи говорят о семи заболевших, причем пятеро из Сургута.

В связи с растущим ежедневно числом заболевших опасным вирусом, множится паника среди населения. В Тюмени люди не могут купить элементарные маски: в школах и детсадах города объявлен масочный режим. Фармацевты «задрали» цены. «Если раньше маску можно было купить за 5 рублей, то сейчас и за 10 рублей не найти», — жалуются тюменцы в соцсетях. А Роспотребнадзору Сургута пришлось опровергать слухи об умершем от «свиного гриппа» ребенке.

Напомним, в «тюменской матрешке» зафиксирована пока лишь одна смерть от штамма вируса Н1N1: в Новом Уренгое скончался мужчина 1957 года рождения, который занимался дома самолечением и вовремя не обратился за медпомощью.

Догхантеры на тропе войны

В Новом Уренгое был зафиксирован случай намеренного отравления домашней собаки. Годовалая лабрадор Тери наивно съела кусочек колбаски в тамбуре подъезда и едва не скончалась. Заботливые хозяева вовремя отвезли ее к ветеринару. Именно они обнаружили еще один кусок колбасы в своем подъезде с «Изониазидом» — «собачьим сахаром». Новоуренгойцы не исключают, что атаки догхантеров продолжатся. Собаководы города намереваются обратиться в прокуратуру.

Тем временем собаководы Тюмени бьют тревогу. Первыми о случаях внезапной и мучительной гибели собак рассказали жители поселка Винзили. Некое розовое вещество, разлитое на уличных собачьих метках, приводит к летальному исходу. Специалисты отмечают, что в тюменском случае охота, скорее идет на бродячих животных.

Дела полицейских из Тюмени

Поразившая красотой, непреклонностью и жесткостью характера студию программы «Пусть говорят!» старший лейтенант Татьяна Измоденова из отдела полиции №5 УМВД России по городу Тюмени, была осуждена на этой неделе на 9 лет лишения свободы. Ее подельник, участковый уполномоченный того же отдела полиции Виталий Бельский, помогавший Измоденовой похищать сожительницу ее бывшего мужа и готовить на него покушение, был осужден на 6 лет 1 месяц лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

В пятницу стало известно, что бывший замначальника УМВД города Тюмени предстанет перед судом за взятки. Его подельники, старший инспектор и участковый, уже осуждены.

Вахтовики Белоярского уедут домой с деньгами

Вахтовики Белоярского месторождения Югры, с сентября прошлого года не видевшие заработную плату и брошенные на произвол судьбы без средств даже на обратный билет до дома, все-таки получат полагающиеся деньги. Недобросовестного подрядчика, который и разрабатывает месторождение в Белоярском, проверяет прокуратура. Сама же компания по своей инициативе перечислила 20,2 млн рублей, которые должны быть направлены исключительно на выплату денег вахтовикам, не получившим зарплату. В связи с возникшей ситуацией, теперь «РИТЭК» намерен работать с субподрядчиками напрямую, чтобы не допустить повторения ситуации, сообщает пресс-служба компании.