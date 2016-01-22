Калининград, 22 января, 2016, 17:56 — ИА Регнум. Начальник Главного управления МЧС по Калининградской области генерал-майор Алексей Бирюков уволил своего водителя после волны возмущения, прокатившейся в социальных сетях. В декабре прошлого года блогеры опубликовали фото служебного автомобиля генерала, вставшего на парковочное место для инвалидов.

То самое скандальное фото с машиной генерала МЧС

Правонарушение было зафиксировано 16 декабря 2015 года у супермаркета «Виктория» на улице Красной в Калининграде. Автомобиль марки Toyota с госномером 001, надписью «МЧС» на багажнике и ведомственными гербами на дверях припарковался прямо у входа в магазин, где размечены места для инвалидов.

На снимке виден мужчина в костюме и с букетом цветов (как позже выяснилось, это полковник МЧС, прибывший в служебную командировку в Калининград из Петербурга), садящийся в спецтранспорт.

За новогодние праздники фото побывало практически во всех соцсетях — от «Инстаграма» до «Фейсбука», вызывая соответствующие комментарии, но никакой реакции со стороны Главного управления МЧС по Калининградской области не последовало (несмотря на то, что региональное ведомство имеет свой аккаунт, в частности, в «Фейсбуке»).

«Тогда я обратился непосредственно в МЧС, в Москву, написал запрос, — рассказал сегодня, 22 января, корреспонденту ИА REGNUM известный калининградский блогер ЛьвовичЪ (в «миру» — Сергей Стерлин), одновременно являющийся главным редактором издания «Еврейская газета Калининграда». — Вчера генерал Бирюков мне позвонил, предложил встретиться. Заодно спросил — зачем я сразу в Москву написал, нельзя, мол, мне было послать? Я ему ответил — знаете, есть такая практика: если номер 001, то сюда посылать бесполезно».

По словам Стерлина, генерал Бирюков признал неправомерность действий своего водителя, уточнив, что он уволен.

«Генерал стал объяснять, что его водитель — молодой совсем парень, после армии, мол, он готов был немедленно отъехать при появлении машины с инвалидным знаком, — продолжил Стерлин. — Но эти объяснения вызвали улыбку. Ну какой инвалид, увидев машину с такими номерами, станет качать права? Да он объедет её за три круга! Мне вспомнился анекдот о новом русском, усевшимся в музее на трон с надписью «Екатерина II». На замечание тот отреагировал в похожем стиле: «Што, я понятий не знаю, войдёт Екатерина, я встану!».

Вместе с тем, блогер попросил коллег не «затаптывать» генерала МЧС. «Алексей Сергеевич — уважаемый человек, его ребята спасают нас круглосуточно, и к МЧС никаких претензий нет, — сказал Сергей Стерлин. — Надеюсь, что этот случай вопиющего хамства пошёл уроком не только МЧС, но и всем ведомствам в Калининградской области».