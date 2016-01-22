Ереван, 22 января, 2016, 17:08 — ИА Регнум. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ по улегулированию нагорно-карабахского конфликта Джеймс Уорлик (США), Игорь Попов (Россия) и Пьер Андрие (Франция) призвали Парламентскую Ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) не делать шагов, которые могут нанести ущерб мандату МГ ОБСЕ или усложнить продолжающийся переговорный процесс. Об этом отмечается в совместном заявлении сопредседателей по поводу обсуждения в ПАСЕ антиармянских докладов.

Photolure Сопредседатели МГ ОБСЕ

В заявлении сопредседатели напомнили, что единственно приемлемым форматом урегулирования нагорно-карабахского конфликта является Минская группа ОБСЕ. «Мы понимаем, что в ближайшее время в ПАСЕ могут быть обсуждены доклады по карабахскому конфликту, и в этой сязи напоминаем ПАСЕ, а также другим региональным и международным организациям, что Минская группа продолжает оставаться единственно приемлемым форматом для переговоров. Мы ценим проявленный со стороны членов ПАСЕ интерес, однако призываем не делать таких шагов, которые могут навредить мандату МГ ОБСЕ или усложнить продолжающийся переговорный процесс», — говорится в заявлении (цитат по news. am). Сопредседатели заявили также, что приветствуют все усилия, направленные на урегулирование нагорно-карабахского конфликта, и готовы совместно работать со всеми, кто верен курсу мирного урегулирования.

26 января в ходе зимней сессии ПАСЕ в Страсбурге будут обсуждены доклады британского депутата Роберта Уолтера «Эскалация насилия в Нагорном Карабахе и на других оккупированных территориях Азербайджана» и боснийского парламентария Милицы Маркович «Население приграничных регионов Азербайджана намеренно лишают воды».

Как писало ИА REGNUM, в начале ноября 2015 года комиссия по политическим вопросам ПАСЕ одобрила проект спорного доклада британского депутата Роберта Уолтера «Рост насилия в Нагорном Карабахе и на других оккупированных территориях Азербайджана», где содержится призыв к Армении «вывести войска из Нагорного Карабаха и других оккупированных территорий Азербайджана, установить на этих территориях полноценную власть Азербайджана». Комиссия также посчитала необходимой создание международных миротворческих сил при ОБСЕ, что «укрепит безопасность Карабаха и других оккупированных территорий Азербайджана».

Отвечая на вопрос о том, какое влияние может оказать принятие доклада министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян заявил, что позиция Армении абсолютно созвучна позиции сопредседателей Минской группы ОБСЕ, согласно которой другие международные структуры, организации не должны предпринимать шаги, которые могут нанести ущерб переговорному процессу, и которые, в особенности, могут привести к эскалации напряженности в регионе. Глава внешнеполитического ведомства Армении напомнил, что Азербайджан пытается перенести обсуждения по карабахскому урегулированию в другие форматы, подчеркнув, что единственный формат, имеющий мандат международного сообщества — это формат сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

В конце октября 2015 года комитет ПАСЕ по социальным вопросам, здравоохранению и устойчивому развитию принял доклад под названием «Жители приграничных районов Азербайджана намеренно лишаются воды».

При сравнении упомянутого доклада с принятым в начале ноября Комиссией по политическим вопросам ПАСЕ докладом британского депутата Роберта Уолтера «Рост насилия в Нагорном Карабахе и на других оккупированных территориях Азербайджана», получается, что документ, касающийся Сарсангского водохранилища в Карабахе еще более антиармянский.

В докладе, например, отмечается: «Ассамблея выражает сожаление, что оккупация Арменией Нагорного Карабаха и прилегающих других районов Азербайджана создает проблемы окружающей среды и для населения Равнинного Карабаха».

В документе также отмечает, что отсутствие на протяжении более чем 20 лет регулярного технического обслуживания на Сарсангском водохранилище, расположенном «в одном из оккупированных Арменией районов Азербайджана», представляет опасность для всего региона. Ассамблея подчеркивает, что аварийное состояние Сарсангской плотины может привести к большой техногенной катастрофе с большими человеческими жертвами.

Антиармянские доклады официальный Ереване склонен рассматривать в рамках логики доклада европейской организации «Инициатива европейской стабильности» (European Stability Initiative) «Икорная дипломатия: как Азербайджан заставил замолчать Совет Европы». В последнем европейские эксперты ссылаются на высказывание высокопоставленного азербайджанского политика, согласно которому, в ПАСЕ есть много депутатов, которые после приветствия сразу задают вопрос: «А где икра?».

Несмотря на это, многие эксперты в Армении считают, что принятие докладов свидетельствует о полном провале армянской делегации в ПАСЕ и поражением армянской дипломатии.

21 января фракции парламента Карабаха выступили с совместным заявлением в связи с включением повестку зимней сессии Парламентской ассамблеи ПАСЕ двух предвзятых докладов по карабахскому конфликту. Депутаты призывали коллег «в Парламентской ассамблее оставаться верными целям и миссии Совета Европы и воздержаться от принятия документов, ставящих под угрозу стабильность и мир в регионе».