Москва, 22 января, 2016, 16:50 — ИА Регнум. Слова Кудрина о том, облигации федерального займа (ОФЗ) очень надежный инструмент для вкладывания денег, принимать на веру не стоит уже исходя из опыта громко разрекламированного, в том числе им же, народного IPO банка ВТБ. Стоимость акций для народных участников составила 13,6 копейки за одну акцию в 2007 году, но уже в 2009 году их стоимость упала до 5 копеек, да и сейчас составляет не многим более 7 копеек. Вот классический пример результата участия неквалифицированных инвесторов на финансовом рынке, где даже профессионалы иногда несут существенные убытки. Об этом заявил д.э.н., заведующий кафедрой финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов, комментируя корреспонденту ИА REGNUM предложение экс-министра финансов о покупке населением облигаций федерального займа.

www.rea.ru Заведующий кафедрой финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов

«Текущие процентные ставки по ОФЗ действительно превышают ставки по депозитам крупнейших и самых надежных российских банков. В настоящий момент доходность превышает 10% и может достигать даже 14% по некоторым государственным облигациям. Надежность и в самом деле весьма высокая, т.к. государство очень щепетильно относится к своей деловой репутации и имеет финансовый резерв для гарантирования возвратности и своевременного начисления процентов. Хотя, как тут не вспомнить дефолт 1998 года. В настоящее время непреодолимыми являются ограничения для доступа потенциальных участников на фондовый рынок, а также низкая финансовая грамотность населения.

Стратегически развитие доступности инструмента ОФЗ может позволить пополнить государственные финансы и по некоторым оценкам привлечь более 1,5 триллиона рулей. Но как они будут использованы? Дефицит бюджета на 2016 год запланирован в сумме более 2 трлн руб., а по факту он может превысить 4 трлн руб., при сохранении котировок нефти на ровне 30 долларов за баррель. Получается, что эти деньги скорее всего будут использованы для банального «проедания» и ожидать инвестиционного эффекта не придется. В данном случае это напоминает классическую пирамиду, от которой мы уже пострадали в 1998 году. Причем чем большее количество средств будет вовлечено и чем выше будет доходность, тем быстрее эта пирамида рухнет, погребя под собой всю отечественную финансовую систему.

В последние годы рост ОФЗ частично финансировался за счет накопительной части пенсионных отчислений. Последние два года накопительную часть де факто экспроприировали, но механизм наращивания внутреннего долга уже остановить невозможно, что требует поиска новых финансовых источников. Видимо, этими источниками теперь должны стать сбережения граждан. Я очень с большой опаской смотрю на эту перспективу, понимая, что в условиях отсутствия эффективной финансовой системы данные средства не смогут быть использованы для развития производства. Без производства рассчитывать на возврат этих средств не приходится, поэтому в лучшем случае эти долги лягут тяжким бременем на следующие поколения граждан России, а может и нам самим придется расплачиваться за неэффективность современной экономики», — высказал свое мнение Ордов.

«В настоящее время данная инициатива больше походит на поиск способов отсрочки принятия столь необходимых мер в направлении реформирования российской экономики. Цель пережить завтрашний день политически понятна, но никакой стратегической перспективы это не имеет», — резюмировал эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший министр финансов РФ посоветовал населению покупать облигации федерального займа (ОФЗ). Экс-министр подчеркнул, что гражданам РФ стоит их покупать, потому что ОФЗ — «это очень надежный инструмент».