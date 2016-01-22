Самара, 22 января, 2016, 16:29 — ИА Регнум. Сегодня, 22 января, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев прилетел к административному зданию тольяттинского автозавода на вертолете, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

st.volga.news Дмитрий Медведев прилетел на «АвтоВАЗ», 22 января 2016 год

Дмитрия Медведева встретили — полномочный представитель президента РФ в ПФО Михаил Бабич, гендиректор ОАО «АвтоВАЗ» Бу Андерcсон, самарский губернатор Николай Меркушкин, отметило издание самарского облправительства «Волга ньюс». К вертолету подогнали Lada Xray. Бу Андерcсон предложил Дмитрию Медведеву прокатится на новинке отечественного автопрома. Премьер-министр сел за руль автомобиля, встречающие заняли пассажирские места. Делегация поехала осматривать предприятие.

Подробности визита пока не сообщаются.

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