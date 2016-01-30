Москва, 30 января, 2016, 11:15 — ИА Регнум. Все больше и больше экспертов, да и просто людей, следящих за политикой, приходят к мысли, что в стране зреет очередной оранжевый переворот. Автор ИА REGNUM Фёдор Пашин, эксперт Фонда национальной и международной безопасности, проанализировав ситуацию, также высказывает уверенность в том, что в стране назревает очередная смута.

Ираклий Тоидзе. «Родина-мать зовёт!». 1941

С президентом России связаны огромные ожидания наших сограждан. Путин остановил падение страны времен президентства Ельцина, за счет удачной экономической конъюнктуры поднял жизненный уровень людей, а за счет «вертикали власти» несколько обуздал разрывающие страну в 90-х центробежные силы. Иначе не было бы третьего срока и таких высоких рейтингов после почти 20-и лет управления страной.

Но ведь ожидания заключаются не только в сытом брюхе и обуздании бандитизма «лихих 90-х». Значительно выдохшиеся к 2014 году, но живые, эти другие ожидания были вновь наполнены энергией от осознания, что «Крым наш», но дальше-то ведь ничего не последовало.

Страной как правили обанкротившиеся еще в прошлом веке либерал-компрадоры, так и правят до сих пор. И мало того, ничтоже сумняшеся заявляют свои претензии на абсолютную власть в стране. А в условиях наших сложных отношений с западными «партнерами» эти амбиции выглядят как вполне для них посильные.

Вспоминая судьбу известных всем лидеров третьих стран, хотелось бы отметить, что ни народные ожидания не безграничны, ни само время возможностей для промедления не оставляет.

Подробности читайте здесь: Пятая колонна атакует?