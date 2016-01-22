Рига, 22 января, 2016, 15:49 — ИА Регнум. Латвия уважает и развивает культуру, язык и традиции проживающих в стране национальных меньшинств, а ее уникальная модель билингвального образования считается лучшей в мире. Такие заявления сделаны в национальном докладе о ситуации в области прав человека в Латвии, который 26 января будет рассмотрен представителями ООН в Женеве. МИД Латвии ознакомил с основными тезисами документа, сообщает портал Rus.delfi.lv.

kartinki569.ru Паспорт неграждан Латвии

Политика интеграции общества — важная и приоритетная сфера, при реализации которой достигнут значительный прогресс, сообщается в докладе. Отмечается, что особое значение имеют принятые в 2013 году поправки к закону о гражданстве, которые предусматривают автоматическое предоставление гражданства детям неграждан. Благодаря им в 2015 году более 99% детей, рожденных на территории Латвии, являются гражданами страны. Процент числа неграждан на данный момент составляет менее 12% (257 377 человек), по сравнению с 29% (около 730 000) в 1995 году, когда этот процесс был начат. МИД поясняет, что этот показатель был достигнут «благодаря успешному процессу натурализации, предоставленным льготам и проведенным информативным кампаниям».

Также Латвия гордится тем, что на данный момент более чем 94% представителей национальных меньшинств могут общаться на латышском языке, что представляет собой существенный прогресс по сравнению с 1989 годом, когда латышским языком владели только 23%.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 15 октября 1991 года было принято постановление, которое разделило всех жителей Латвии на граждан и неграждан. В результате этого 700 тысяч жителей Латвии оказались вне правового поля, вне сферы влияния на политику, принятия законов в той стране, где они прожили и провели большую счастья своей жизни. Сейчас в Латвии проживает более 260 000 неграждан. Почти все они являются этническими русскими. За 24 года только 142 тысячи неграждан Латвии получили гражданство страны путем натурализации. Остальное сокращение числа неграждан объясняется естественными причинами (смертность) и получением гражданства РФ.

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