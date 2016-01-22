Новосибирск, 22 января, 2016, 15:21 — ИА Регнум. В Новосибирске более сотни человек приняли участие в акции КПРФ, посвященной годовщине смерти Владимира Ленина. Как сообщает пресс-служба обкома компартии, в акции приняли участие «красный мэр» Анатолий Локоть, заместитель председателя городского совета депутатов Ренат Сулейманов, вице-спикер областного заксобрания Владимир Карпов, функционеры регионального отделения Алексей Русаков, Иван Конобеев и другие.

kprfnsk.ru Митинг на площади Ленина в Новосибирске

«Сегодня даже федеральная пресса пишет о том, что предпринимаются попытки десоветизации города Новосибирска, но могу вам сказать, что мы успешно отбили две атаки, — рассказал Сулейманов собравшимся. — Вчера комитет Законодательного собрания по госполитике не принял решения о переименовании Совета депутатов Новосибирска в Думу. Два дня назад городская комиссия по наименованиям также не приняла решения о переименовании площади Свердлова. Но попытки продолжаются — вновь представители ЛДПР вышли с предложением о перезахоронении Ленина. Поэтому мы сегодня не просто проводим день памяти Ленина, но выражаем отношение к этим попыткам накануне столетия Великой Октябрьской социалистической революции атаковать наши ценности».

Слово для выступления было предоставлено первому секретарю Новосибирского областного комитета КПРФ, мэру Новосибирска Анатолию Локтю. Он подтвердил, что как мэр не допустит десоветизации Новосибирска. «У нас что, других дел нет во время кризиса, кроме как переименованием заниматься?», — сказал он.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в тот же день глава российского государства Владимир Путин, выступая на заседании президентского Совета по науке и образованию, достаточно негативно прокомментировал деятельность и идеи Ленина. «Управлять течением мысли это правильно, нужно только, чтобы эта мысль привела к правильным результатам, а не как у Владимира Ильича. А то в конечном итоге эта мысль привела к развалу Советского Союза, вот к чему. Там много было мыслей таких: автономизация и так далее. Заложили атомную бомбу под здание, которое называется Россией, она и рванула потом. И мировая революция нам не нужна была», — сказал он.