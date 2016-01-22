Санкт-Петербург, 22 января, 2016, 15:10 — ИА Регнум. В связи с симптомами гриппа ежедневно за медицинской помощью обращается 11−12 тысяч жителей Петербурга, включая 7−8 тысяч детей. Вирус, А (H1N1) составляет 60−80% случаев заболевания. Подтверждено 15 случаев летального исхода от осложнений гриппа. Об этом сообщила сегодня, 22 января, замглавы комитета по здравоохранению Петербурга Татьяна Засухина, передает корреспондент ИА REGNUM.

woman.ru Грипп и беременность

По словам Засухиной, Петербург вступил в период эпидемии гриппа и острых респираторных заболеваний.

«11−12 тысяч человек ежедневно обращаются за медпомощью в связи с заболеванием гриппом. На 60−80% в структуре гриппа превалирует свиной пандемичный грипп, крайне тяжелый и опасный. Из 11−12 тысяч заболевших 7−8 тысяч — детское население. Но у взрослых заболевание протекает намного тяжелее. Идет рост госпитализации населения именно из числа взрослого населения. На сегодняшний день 15 летальных исходов, только один (летальный) случай диагностирован от сезонного гриппа», — сказала Татьяна Засухина.

В числе 15-ти погибших оказались две беременные женщины. Перед медучреждениями амбулаторного типа поставлена задача более тщательного наблюдения пациентов группы риска: с тяжелыми сопутствующими заболеваниями, пожилых и беременных. Беременным рекомендуется как можно реже выходить в места общественного скопления людей — обращаться за медпомощью, вызывая врача на дом.

«Свиной грипп «любит» беременных женщин. Именно поэтому мы сегодня ставим во главу угла беременных. Очень жаль, что практически все беременные женщины отвечали отказом на проведение прививки», — отметила Татьяна Засухина.

В связи с эпидемией гриппа в Петербурге приостановлена диспансеризация населения, будет прекращена вакцинация и иммунизация граждан. По словам Засухиной, петербуржцам в качестве профилактических мер следует воздержаться от посещения мест массового скопления людей.

Засухина напомнила, что основным методом профилактики гриппа является вакцинация. «В Петербурге вакцинация проведена более чем полутора миллионам человек — было привито более 30% населения. Но сегодня вакцинацию делать уже нельзя. Самая главная мера — это разобщенность населения. Не посещайте мероприятия с массовым скоплением людей и в закрытых помещениях. При посещении магазинов и других общественных мест мы рекомендуем ношение масок», — подчеркнула замглавы городского комздрава.

Если в семье уже имеется заболевший, по словам Засухиной, родственникам необходимо принимать очень тщательные меры защиты: выделить больному отдельное помещение, общаться с ним на расстоянии одного метра, носить маску, мыть руки и посуду. «До 40% можно снизить вероятность заражения, если мыть руки. На руках оседают те вирусы, о которых мы говорим», — отметила специалист.

Как сообщало ИА REGNUM, больницы Петербурга готовят к массовому приему больных гриппом. В городе предпринимаются чрезвычайные меры по борьбе с эпидемией. Во всех медучреждениях вводятся карантинные меры, в детских учреждениях запрещены массовые мероприятия в помещениях.