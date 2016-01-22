Калуга, 22 января, 2016, 14:28 — ИА Регнум. Из-за роста числа заболевших ОРВИ и гриппом приостановлены занятия в двадцати классах десяти общеобразовательных школ, сообщает 22 января корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Управление образования города Калуги. Так, в частности, накануне была полностью закрыта на карантин калужская школа №10, где занятия по причине болезни не посещали более 33% учащихся. Достаточно высокий уровень заболеваемости наблюдается и среди воспитанников детских садов.

kaluga-poisk.ru Из-за роста числа заболевших ОРВИ и гриппом приостановлены занятия в 20 классах десяти калужских школ

Между тем, согласно постановлению главного санитарного врача Калужской области, администрация школы может прекратить занятия в классе в том случае, если в связи с заболеванием в нем отсутствует 20% учащихся, а школа целиком закрывается уже при 30% заболевших.

В 2015 году сезонный подъем уровня простудных заболеваний среди учащихся наблюдался с января по март. Тогда в трех школах Калуги были закрыты 44 класса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, обстановка с заболеванием гриппом и острыми респираторными заболеваниями в Калужской области серьезно осложнилась, заявила на заседании правительства области региональный министр здравоохранения Елена Разумеева.