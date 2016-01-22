Кострома, 22 января, 2016, 14:48 — ИА Регнум. В областном Доме народного творчества города Костромы начинает работу Виртуальный музей кино, где будет представлена информация о многочисленных фильмах, снимавшихся в Костроме, ценных и редких кинокопиях, актёрах, фото‑ и видеотехнике и многом другом. Как сообщили в областном Доме творчества, первые разделы Виртуального музея были открыты на сайте учреждения сразу после новогодних праздников. В данный момент работа по заполнению сайта продолжается.

Цитата из к/ф «Жестокий романс». реж Эльдар Рязанов. 1984. СССР Усадьба

В комментарии корреспонденту ИА REGNUM директор областного Дома народного творчества Людмила Тарабрина рассказала о главных целях проекта: «В первую очередь он нужен для того, чтобы шире познакомить наших граждан с историей киноискусства. Разрозненные статьи и информацию с разных сайтов взять гораздо сложнее. Здесь всё будет собрано в систему. Особенно это актуально для жителей нашего региона. На одном сайте можно познакомиться сразу со всеми фильмами, которые были сняты в Костроме. Многие их не знают. Может быть, знают «Очи черные» Никиты Михалкова или «Жестокий романс» Эльдара Рязанова, а ведь на самом деле в Костроме прошли съёмки более ста отечественных картин».

На сегодняшний день в музее уже открылись разделы: «История кинематографа» — от изобретения камеры обскура и первых шагов братьев Люмьер до глобального технического прогресса; «Кострома в кино», где представлена информация о картинах, снимавшихся в городе. Раздел «О фильмах, перешедших в общественное достояние» представляет вниманию посетителей сайта ленты, которым более 70 лет. Авторские права с фильмов уже сняты, а значит, их можно свободно показывать на территории России.

Людмила Тарабрина рассказала о дальнейших планах в разработке сайта: «В планах создание новых разделов — «Любимые актёры», где будут представлены те, кто родились в Костроме и кто часто приезжал в город на кинофестивали. Так же будет создана рубрика фестивалей, которые проходят или проходили в городе — «Семья России», «Созвездие», «Кинофестиваль премьер и творческих встреч» и другие. Добавятся разделы «Фотовыставка», «Поют артисты кино», «Кострома кинематографическая», куда войдут статьи о кино из одноимённого литературно-краеведческого альманаха».

В отдельный «Фотоальбом» музея планируется собрать фото всех технических средств, благодаря которым снимался тот или иной фильм, начиная с немого кино: первые аппараты, с которыми работали ещё до революции, фото‑ и видеотехника военных лет, всё до новейшего цифрового оборудования.

«Сейчас работа продолжается, мы продумываем, чем ещё можно наполнить сайт. Сотрудничаем с библиотеками, они помогают нам собирать материалы статей о кино. Отрадно, что активное участие в проекте принимает молодежь. Я думаю, яркий наполненный сайт будет хорошо работать и в Год российского кино, и в последующие года», — подытожила Тарабрина.

В 2016 году Костромская область станет одной из самых заметных в России площадок по проведению мероприятий, связанных с кинематографом.

В школах и библиотеках для жителей и гостей региона организуют киноклубы социального кинопоказа «Кино7я» и «Ретро — кинотеатр».

В регионе стартует проект «Кино для всех». Он будет представлять собой показ фильмов с тифлокомментариями для инвалидов по зрению. Краткие описания происходящего на экране облегчат восприятие фильма для слепых и слабовидящих зрителей.

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