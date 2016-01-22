Хельсинки, 22 января, 2016, 13:50 — ИА Регнум. Около 100 финских госслужащих на этой неделе прошли обучение американским методам отражения информационных атак. Об этом сообщает сегодня, 22 января, финский национальный вещатель Yle.

Нож Финка

Как отмечает издание, обучение проходило на военной базе Сантахамина в Хельсинки. По мнению американских специалистов, лучшим способом борьбы с кибератаками является правдивая информация. «Лучший ответ на ложные утверждения — это собственная положительная история», — заявил директор Центра Франклина Рузвельта Джед Виллард.

Первоначально в Госсовете Финляндии отреагировали на информационные атаки, связанные с кризисом на Украине. Однако из-за наплыва беженцев финских чиновников также волнует освещение в СМИ миграционного кризиса.

«Да, Россия активизировалась также на информационном фронте, и теперь ситуация с беженцами дает ей еще одну возможность влиять на нас негативным образом», — заявил начальник пресс-службы Госсовета Финляндии Маркку Мантила.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2015 года стало известно о создании в Финляндии специальной рабочей группы для борьбы с исходящей из России «пропагандой». В нее вошли представители министерств и государственных служб страны. По мнению финской стороны, Россия ведет «полномасштабную информационную войну» против ряда государств, в том числе, против Финлядии.