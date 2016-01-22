Москва, 22 января, 2016, 13:31 — ИА Регнум. Школьное питание не должно быть разделено на платное и бесплатное, а количество еды и ее качество должны быть у всех учеников одинаковыми. Об этом сегодня заявил уполномоченный по правам ребенка при президенте России Павел Астахов.

Константин Маковский . Маленькие Шарманщики. 1868

«Никакого РАЗДЕЛЕНИЯ в школьном питании быть не должно! Перед Законом ВСЕ РАВНЫ! И рацион, и порции, и продукты должны быть ОДИНАКОВЫЕ», — написал в своем микроблоге омбудсмен.

Речь идет о самарской школе №24, где в первый день учебного 2016 года школьников в столовой рассадили по разным столам: для одних — платные обеды, для других — бесплатные, причем у учеников разное меню. То есть если родители ребенка могут себе позволить покупать ему платные обеды, то их чадо будет сидеть за элитным столом, если нет, то добро пожаловать — в кружок для «бедных».

После первого дня такого «раздельного питания» школьники сообщили об этом родителям, те, в свою очередь, обратились к властям. Петицию на сайте Change.org разместила мать одной из учениц самарской школы Ольга Петина.

Она сообщила, что, помимо того, что детей разделяют на «платников» и «бесплатников», даже меню для них разное. «У «платников» оно всегда полноценное и состоит из двух блюд и напитка. «Бесплатникам» подаются иные блюда, в основном каши, например, с колбасой (суп вообще не дают)», — подчеркнула Петина.

Она также отметила, что, несмотря на закон РФ «Об образовании» (ст.37 п.1), родителям, даже имеющим льготы, приходится доплачивать по 484 рубля ежемесячно. Мама одной из школьниц обратилась с вопросом, за что родители доплачивают, если государство по закону предоставляет возможность бесплатно питаться в школе два раза в день детям из малообеспеченных и социально незащищенных семей.

Петицию направлена на имя руководителя Департамента образования Самары Лилии Галузиной и губернатора Самарской области Николая Меркушкина. Документ с просьбой отменить разделение питания в школе на платное и бесплатное подписало уже более 120 тыс. человек, хотя петиция была размещена на сайте несколько дней назад. Причем вчера, 21 января, количество подписей составляло 73 тыс. Пользователи поддержали решение родителей обратиться к властям и осудили такое разделение в школах по имущественному признаку.

«Не знаю, каков выход из этой ситуации, но в школах так быть не должно. Это дети, а то, что происходит, — публичное унижение детей», — пишет Юрий.

Другой пользователь поделился тем, что такая ситуация с разделением детей на «бедных» и «богатых» существует и в других регионах России, например, в Москве:

«В нашей московской школе такая же ситуация: дети едят разные завтраки в зависимости от того, льготники или нет! И платникам накрывают на стол, а льготники берут еду сами на раздаче, вот и получается, что дети сидят за разными столами! Это не ПРАВИЛЬНО в корне!»

Сегодня уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Павел Астахов сообщил в своем Twitter, что информацию о «раздельном» питании в школе №24 города Самары проверит представитель омбудсмена.

«Страшно поверить, что в школе у кого-то хватает глупости и наглости делить детей по имущественному признаку, предлагая разную еду. Дикость!» — обратил внимание Астахов.