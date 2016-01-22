Калуга, 22 января, 2016, 13:12 — ИА Регнум. Два восьмилетних пассажира школьного автобуса, а также женщина — водитель иномарки получили ссадины и ушибы, когда автомобиль Chery Amulet на встречной полосе столкнулся с автобусом, перевозившим детей.

Фото Главного управления МЧС России по Калужской области

Как рассказала корреспонденту ИА REGNUM представитель калужского областного управления ГИБДД УМВД России Татьяна Владимирова, сегодня, 22 января, на 203-м километре автотрассы М3 «Украина» в Бабынинском районе Калужской области 27-летняя женщина-водитель автомобиля Chery Amulet, двигаясь со стороны Брянска в Москву, не справилась с управлением и выехала на встречную полосу дороги, где врезалась в школьный автобус. Всем пострадавшим в аварии на месте была оказана медицинская помощь.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в минувшем году 150 водителей калужских автобусов и троллейбусов не были допущены к управлению транспортным средством по медицинским показаниям. Причем каждый третий из них — по причине алкогольного опьянения. Прокуратура Калуги выяснила, что пассажиров в Калуге иногда перевозят люди, которым это категорически запрещено по медицинским показаниям. Среди водителей автобусов и троллейбусов были выявлены 11 олигофренов и хронических алкоголиков. Один из них даже состоял в штате предприятия «Школьный автобус». Все они по требованию прокуратуры были уволены.