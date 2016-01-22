Ереван, 22 января, 2016, 13:02 — ИА Регнум. В армянском городе Гюмри на территории 102-й российской военной базы сегодня продолжится суд по делу об убийстве семьи Аветисян. В начале выездного заседания суда первой инстанции общей юрисдикции Ширакской области Армении была зачитана заключительная часть обвинительного заключения. Перечисление страшных подробностей убийства семерых членов семьи, в том числе двух малолетних детей, вызвало реакцию зала — посыпались реплики и проклятия.

Photolure Валерий Пермяков

На вопрос судьи Арутюна Мовсисяна подсудимый Валерий Пермяков заявил, что ему понятна суть и юридические квалификации обвинения, он признает себя виновным. На уточняющий вопрос, в чем именно он признает себя виновным, подсудимый заявил «во всем».

Далее судья удовлетворил ходатайство о прекращении голосовой трансляции с судебного заседания, которое представила представитель правопреемника потерпевших Лусине Саакян.

Показания свидетелей по делу об убийстве не будут транслироваться в прямом эфире, так как трансляция показаний может быть доступна другим свидетелям, а это является нарушением.

12 января 2015 года в своем доме в Гюмри были найдены тела 6 членов семьи Аветисян. Семья была расстреляна из автомата Калашникова, а самый младший, полугодовалый Сережа Аветисян, скончавшийся позднее, был заколот в своей колыбели штык-ножом. Тогда же стало известно о самовольном оставлении 102-й российской военной базы рядовым Пермяковым. Военнослужащего задержали через несколько часов на границе с Турцией российские пограничники и передали его российским военным. Почти сразу после задержания Валерий Пермяков признался в массовом убийстве, которое спровоцировало многотысячные акции протеста в Армении с требованиям о передаче Пермякова армянским правоохранительным органам.

По факту убийства семьи Аветисян российские правоохранители также возбудили уголовное дело, однако летом оно было передано армянской стороне.

В августе гарнизонный военный суд России уже приговорил Пермякова к 10 годам лишения свободы за дезертирство с оружием.

На заседания российского суда были зачитаны показания Пермякова на следствии, где он утверждал, что испытывал сильную тоску по дому и хотел в Читу. Потому решил, что, будучи в карауле, совершит побег, добудет деньги и одежду и доберется до РФ.

На первом судебном заседании, которое состоялось 18 декабря 2016 года, выяснились новые данные, по которым подсудимый Валерий Пермяков в соцсети «Одноклассники» присоединился к странице сатанистов и на ней заключил договор с дьяволом, обещав принести в жертву нескольких женщин и нескольких мужчин. Адвокаты, представляющие интересы правопреемников потерпевших, представив открывшиеся обстоятельства, заявили, что в материалах уголовного дела по сути отсутствует мотив преступления, а оглашенные данные о сатанистских наклонностях Пермякова могут быть основным мотивом деяния.