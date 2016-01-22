Санкт-Петербург, 22 января, 2016, 13:05 — ИА Регнум. В тяжелом ДТП на трассе М-10 «Россия» погибли двое жителей Петербурга и двое жителей Майкопа. Трое погибших были сотрудниками инженерно-строительной компании «Гиперборея». Среди погибших — технический директор компании Сергей Николаенков.

53.mvd.ru ДТП в Новгородской области 21 января 2016 года

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января в 11:15 на 478 км федеральной автодороги «Россия» в Крестецком районе Новгородской области водитель автомобиля Mercedes-Benz Gelandewagen, ехавший из Москвы в сторону Санкт-Петербурга, по неустановленной причине выехал на встречную полосу, где столкнулся с большегрузным автомобилем DAF.

Мужчина — водитель внедорожника, и трое его пассажиров, две женщины и мужчина, погибли на месте ДТП. Сотрудники полиции выясняют причины трагедии.

В группе компаний «Гиперборея» ИА REGNUM подтвердили факт гибели своих сотрудников в этой автокатастрофе. Помимо технического директора, в автомобиле находились женщина — инженер компании, мужчина — производитель работ, а также его супруга, не являвшаяся сотрудницей компании. Двое погибших — жители Майкопа, поскольку «Гиперборея» ведет свою деятельность в том числе на юге России. Как рассказали в компании, люди направлялись в Петербург, чтобы вместе отметить дни рождения двоих из них. Организация оказывает помощь семьям погибших сотрудников.

Компания «Гиперборея» занимается проектированием и монтажом систем инженерной защиты, работами в труднодоступных местах с применением методов промышленного альпинизма, защитой зданий, сооружений и объектов инфраструктуры.