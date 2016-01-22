Канберра, 22 января, 2016, 12:56 — ИА Регнум. Ученые Австралийского национального университета объяснили, почему молчат инопланетяне, говорится в сообщении на сайте вуза. Результаты исследований опубликованы в журнале Astrobiology.

paranormal-news.ru Инопланетяне молчат

Посетив другие планеты, где возможна жизнь, человек обнаружит там останки не сложных, а простых организмов. «Подавляющее большинство окаменелостей во Вселенной будет принадлежать погибшим микробам, а не многоклеточным видам, таким как динозавры или гуманоиды, которые развивались в течение миллиардов лет», — сказал один из авторов работы Чарли Лайнуивер.

По мнению авторов, разумные формы жизни являются крайне редким явлением во Вселенной. Кроме того, на экзопланетах жизнь погибает, не успев развиться до сложных многоклеточных форм, как на Земле.

Например, пока за четыре миллиарда лет эволюции жизнь на Земле развивалась, на Венере стало слишком жарко, а на Марсе — слишком холодно. Специалисты считают, что поддержание комфортных условий может быть связано с деятельностью живых организмов для создания парникового эффекта.